"الفخر من هنا".. حسين الجسمي يغني لليوم الوطني السعودي 94

ياسر رشاد - القاهرة - معبراً عن عمق التقدير والمحبة المتبادلة بين الإمارات والسعودية، و بهدف مشاركة أهل المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ 94، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني، متعاوناً في كتابة كلماتها مع الشاعر "قوس"، و ألحان "عزوف"، و توزيع الموسيقي "مروان".

تحتفي الأغنية الوطنية "الفخر من هنا" بتاريخ السعودية العريق وحاضرها المزدهر، ويقول الجسمي في مقدمتها:

دندني دندني .. يا ديرتي واهتني

واعلني للملا الليلة ليلة هنا

هيجني والعبي .. يا ديرتي وانثني

وعلّمي ذا الملا بأن الفخر من هنا



ويعكس الفنان الإماراتي في الأغنية حسه الوطني الراقي والمحب، وتقديره الكبير للسعودية قيادة وشعباً، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي يرى أنها تجسد مشاعر الأخوة الصادقة بين الإمارات والسعودية. وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار"، وأضاف: "أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".

هذا وقد عرض الجسمي أغنية "الفخر من هنا" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني مناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.