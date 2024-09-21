بسبب رانيا يوسف.. "التاروت" يتصدر التريند بعد منع عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر إسم فيلم "التاروت" تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد منع الرقابة على المصنفات الفنية عرضه بسبب مشهد للفنانة رانيا يوسف بالفيلم.

ونستعرض لكم تفاصيل ما حدث في السطور التالية:

الرقابة

أصدر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قرارا بمنع عرض فيلم "التاروت" وذكرت السبب بأنه يحمل مشاهد غير لائقة.

مشهد رانيا يوسف

يعد المشهد الرئيسي الذي تسبب في وقوع هذه الأزمة هو قيام الفنانة رانيا يوسف بخيانة زوجها مع كلبها الخاص، وهو ما اعتبرته الرقابة أنه مشهد غير لائق للعرض، وطالبت الجهة المنتجة بإعادة حذفه.

موعد طرح الفيلم

حددت الجهة المنتجة للفيلم طرحه بالسينمات في موسم رأس السنة.

تعديل إسم الفيلم

تم تعديل إسم الفيلم من "التاروت" إلى "أوراق التاروت".

أحداث فيلم التاروت

تدور قصة وأحداث فيلم التاروت حول امرأة تواجه تحديات كبيرة في حياتها اليومية، وتُدرب على تقنيات الدفاع عن النفس لمواجهة التحرش الذي تتعرض له.

صناع فيلم التاروت

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

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