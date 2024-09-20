ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التونسية هند صبري، الأنظار خلال احتفالها مع فريق عمل مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه في 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأطلت هند صبري بإطلالة أنيقة للغاية، إذ ارتدت جمبسوت بتصميم عصري باللون الأحمر، وبقصة فريدة، من تصميم "Moonmains".

جاء الجمبسوت بقصة مميزة طويلة وواسعة، بكمين طويلين وبحركة على الجانبين، وجاءت الساقان فضفاضتين، كما تميز عند الخصر بوشاح طويل ينسدل بشكل يشبه الشال.

ومن الناحية الجمالية، تركت هند صبري شعرها منسدلاً على كتفيها، بطريقة ناعمة، واختارت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان البرونزية أبرز ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تخـ ـطف الأضواء بإطلالة مميزة باحتفالها بـ"البحث عن علا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.