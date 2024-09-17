شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعيد ميلادها، حيث منذ اللحظة الأولى التى طلت فيها على الشاشة للمشاهدين واتسمت عبلة كامل، بالاختلاف عن باقى فنانى جيلها، تميزت بأنها تلقائية وصادقة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية أو المرأة الشعبية أو الفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما، وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما "نوبة صحيان"، وبعد ذلك تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

وبدأت فى السينما معرفة وسط الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم عدد من أفلام بالسينما من بطولتها أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكان آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

عبلة كامل بدأت فى الدراما من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحليمة"، وكانت انطلقت بشكل قوى فى الدراما واحتلت مكانة بارزة فى قلوب المشاهدين، بعد نجاحها فى المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى بطولة "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل ولكنها لن تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما فى عام 2005.