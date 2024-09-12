أحدث ظهور لـ سعد لمجرد بـ"الكيمونو" الياباني.. والجمهور: "أنت أتغيرت أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد جمهوره ومتابعيه، أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا.

ونشر سعد، مجموعة صور، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهر مرديًا ملابس من "الكيمونو" الياباني، وعلق: "نظرتي الثانية تبدو وكأنها روح تنين، قوية وأنيقة ومليئة بالحياة، مع تصميم مستوحاة من الكيمونو، فهو جريء ورشيق".

وتفاعل رواد انستجرام مع صور سعد لمجرد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خمسة وخميس على الزين"، "أنت اتغيرت أوي يا سعد"، "مزيج جذاب من التقاليد والقوة الداخلية"، "الصور جميلة تحفة".

يذكر أن، آخر أغاني سعد لمجرد كانت بعنوان "بشوفك" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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