"حاجة 13 خالص".. بطل "أهو ده اللي صار" ينتقد نجوم "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان علي الطيب عن غضبه من صناع مسلسل "عمر أفندي"، بسبب استغلالهم جملة شهيرة له، كان قد رددها خلال تجسيده شخصية تدعى وديع البساطي في مسلسل " أهو ده اللي صار"

علي الطيب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "حابب أبارك لكل زمايلي في عمر أفندي على نجاحهم بجملة وديع البساطي المشهورة (دي حاجة ١٣ خالص)".

وتابع: "واستنوا على الجزء التاني لغاية ما أفكر لكم في الجديد منه، عشان تعرفوا تقلدوه تحياتي للي نجحوا بمصطلحاتي ، وطول عمرها اللعبة ليها أصول، وبنتعلم من بعض، مش بنعلم على بعض، أهو ده اللي صار، وديع البساطي"

وفي تعليق له، أوضح الطيب: "معلش ماهو مينفعش أنجح بكلام زميل ليه نجح بيه قبلي، وكل فنان ليه بصمته ومجهوده في الشخصية اللي بيلعبها، يا إما مش هيبقى في اختلاف وكله شبه بعضه، وفيه أصول في الشغل، يعني لو قلت لك (يلا بينا) هتنسبها لباسم سمرة لأنه عملها لحن وأسلوب معلق معاك، ولو قلت لك (المال الحلال اهو) هتفتكر مصطفى أبو سريع، و(جزرة وجطمها چحش ) هتفتكر مكي في الكبير".

و أضاف: "فهي طول عمرها كده وليها أصول، ولو لقيت الكاتب هو اللي كتبها واجبي إني أنبه إن ده افيه أو مصطلحات زميل ليه، نجح بيها، تعالى نشوف حاجة غيرها، أو نشاور عليها من بعيد "



مسلسل "عمر أفندى" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، والمكون من 10 حلقات، و عرض عبر منصة شاهد



"أهو ده اللي صار" عرض عام 2019، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج المخرج الراحل حاتم علي، وبطولة كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داوود، أروى جودة، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، إلهام عبد البديع، عماد إسماعيل، وعدد كبير من النجوم.