شكرا لقرائتكم خبر عن "ناقص ضلع" مسلسل منى زكى والعرض فى 15 حلقة رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت النجمة منى زكى على سيناريو مسلسلها الجديد الذى تتواجد به فى دراما رمضان 2025، حيث يحمل العمل اسم "ناقص ضلع" من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، ومقرر عرضه فى 15 حلقة، حيث يواصل صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين والوقوف على كل التفاصيل قبل تحديد موعد البدء فى التصوير.

مسلسل ناقص ضلع يسجل التعاون الثانى على التوالى بين منى زكى والمخرج محمد شاكر خضير فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل تحت الوصاية من 15 أيضاً فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشارك فى بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، على صبحى وآخرين.

وفى سياق آخر تواصل منى زكى تصوير فيلم "الست" عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، والذى تجسد فيه منى زكى شخصية أم كلثوم فى مراحل عديدة من مشوارها الفنى، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائى وصندوق بج تايم وشركة سينرجى فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانو بفريق عالمى لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.