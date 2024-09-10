هدية قيّمة من الملكة الراحلة للأمير هاري بعيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما أكدت الصحافة البريطانية أن الأمير هاري كان الحفيد المدلّل عند الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لذلك من المتوقع أن يتلقّى الأمير هاري ملايين الجنيهات الإسترلينية من الملكة الأم الراحلة عندما يحتفل بعيد ميلاده الأربعين الأسبوع المقبل.

وأكدت التقارير الصحافية أن الأمير هاري سيصبح مؤهّلاً لتلقي مبلغ يقدّر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري من صندوق أنشأته الملكة إليزابيث الثانية عندما كان في العاشرة من عمره.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن بعض التقارير تقدّر أن جدّة دوق ساسكس كانت قد خصّصت 19 مليون جنيه إسترليني ليتم تقاسمها بين أحفادها.

ونقلت الصحيفة عن تقارير حديثة أن الأمير ويليام وشقيقه هاري كانا من المتوقع أن يتلقّيا 6 ملايين جنيه إسترليني مناصفةً بينهما عندما يبلغان الـ 21 عاماً، و8 ملايين جنيه إسترليني إضافية عند بلوغهما سنّ الأربعين.

يُذكر أن العائلة البريطانية المالكة ترغب في أن يستمر الأمير هاري باستخدام تأشيرته الديبلوماسية إلى أجل غير مسمّى حتى لا يضطروا إلى الكشف عن بعض جوانب شؤونها المالية للحكومة الأميركية، وبالتالي فإن حصوله على الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة ببطاقة خضراء، سيكون بمثابة “طعنة مالية في القلب” للأمير وزوجته، لأن هذا سيعني أن الدوق سيكون ملزماً بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية عن دخله بالكامل، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بما في ذلك تفاصيل أي حسابات مصرفية أو صناديق ائتمانية بريطانية، كما سيتعيّن عليه الكشف عن أي وثائق متعلقة بأي شؤون مالية مشتركة تشمل باقي أفراد العائلة المالكة.