"Beetlejuice" يزيح "Deadpool & Wolverine" من صدارة شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم الفانتازيا والكوميديا "Beetlejuice Beetlejuice" من الهيمنة على صدارة شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض مزيحًا فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" بعد احتلاله المركز الأول قرابة الشهر من عرضه تجاريًا وتخطيه حاجز المليار دولار عالميًا.

وحقق فيلم "Beetlejuice" إيرادات بلغت 110 مليون دولار، بينما احتل المركز الثاني فيلم "Deadpool & Wolverine" بإيرادات بلغت 7.2 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما "Reagan" بـ 5.2 مليون دولار، بينما احتل المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة "Alien: Romulus" بإيرادات بلغت 3.9 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم الرومانسية "It Ends with Us" بـ 3.8 مليون دولار.

بينما احتل المركز السادس فيلم الدراما "The Forge" بـ 2.9 مليون دولار، وفي المركز السابع فيلم الإثارة والتشويق "Twisters" بـ 2.3 مليون دولار، واحتل المركز الثامن فيلم الإثارة "Blink Twice" بـ 2.1 مليون دولار، وجاء في المركز التاسع فيلم الرسوم المتحركة "Despicable me 4" بـ 1.8 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الرعب والإثارة "The Front Room" بـ 1.7 مليون دولار.

عرض فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول مأساة عائلية، وعودة ثلاثة أجيال من عائلة ديتز إلى موطنها في وينتر ريفر، حيث لا تزال حياة ليديا تطاردها بيتلجوس، وتنقلب رأسًا على عقب عندما تفتح ابنتها المراهقة أستريد عن طريق الخطأ بوابة الحياة الاخرة، والفيلم يعد هو الجزء الثاني لفيلم "Beetlejuice" الذي عرض تجاريًا عام 1988 للمخرج الأمريكي العالمي تيم بورتن.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم جينا أورتيجا، مايكل كيتون، وينونا رايدر، مونيكا بيلوتشي، كاثرين أوهارا، ويليام ديفو، جاستن ثيرو، وداني ديفيتو.

