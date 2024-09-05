غادة عبد الرّازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها برسالة مؤثّرة

إحتفلت الممثّلة المصريّة، غادة عبد الرّازق، بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا.

بهذه المناسبة، نشرت غادة عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه ابنتها وهي تحتفل بعيد ميلادها، بقالب حلوى مميّز وعلّقت:” كلّ سنة وأنت طيّبة وعيد ميلاد سعيد لأجمل ابنة في الدّنيا ويا رب دائمًا في سعادة”.

وأضافت: “أنت أجمل شيء حصل في حياتي يا روتانا والله كرّمني بك وشكرًا أنّك أهديتني أجمل حفيدتَين في الدّنيا”. (http://www.instagram.com/p/C_iIaYjIN7G/)

على صعيد الأعمال الفنّيّة، كشفت غادة عبد الرّازق، في وقت سابق، عن مشاركتها في السّباق الرّمضاني لعام ٢٠٢٥، بعد النّجاح الكبير الذي حقّقته في مسلسل “صيد العقارب”، (رمضان ٢٠٢٤).

إذ أكدّت أنّها تعمل على مسلسل جديد سيعرض في رمضان ٢٠٢٥. متمنّية أن ينال إعجاب الجمهور.

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نذكر أنّ غادة عبد الرّازق، تألّقت في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٤ بمسلسل “صيد العقارب” الذي ضمّ نخبة من نجوم التّمثيل إلى جانب النّجمة غادة عبد الرّازق أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، محمّد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، أحمد ماجد، عزّوز عادل، سامية عاطف، ميار الغيطي وغيرهم. من تأليف د. باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.