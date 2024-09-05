شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور فيلمها مع كريم عبد العزيز منتصف سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة ياسمين صبرى لبدء تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "المشروع" – اسم مؤقت – والذي يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، منتصف شهر سبتمبر الجارى، حيث يعكف مخرج العمل بيتر ميمى على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة وإبرام التعاقدات معهم بشكل رسمي قبل بدء التصوير.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "المشروع"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين في الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

وبدوره يكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم بيت الروبى الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضاً هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.