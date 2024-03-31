شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وهادي الباجوري.. حكاية 5 أفلام جمعتهما قبل الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس التريندات مؤخرًا بسبب تصريحات المخرج هادي الباجوري حول فترة زواجهما، وهو ما جعلنا نبرز أبرز الأعمال التي جمعت الثنائى في مسيرتهما الفنية قبل الانفصال خاصة أنهما سبقا وكونا ثنائيًا ناجحًا لسنوات كان من بين الأنجح على الساحة.

5 أعمال جمعت ياسمين رئيس وهادى الباجورى قبل الانفصال

قدم الثنائى ياسمين رئيس زوجها هادى الباجوري سويًا 5 أعمال، بدأت قبل 14 عامًا من مسلسل "عرض خاص" الذى تم عرضه عام 2010 وسجل التجربة التليفزيونية الأولى لهادى الباجورى.



ياسمين رئيس و هادي الباجوري

أول أعمال هادي الباجوري و ياسمين رئيس في السينما

تعاونا للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم "واحد صحيح"، والذى كان التجربة السينمائية الأولى لياسمين والذى تسبب في بزوغ نجمها بصورة كبيرة فيما بعد.

هيبتا علامة مميزة بمسيرة هادي الباجورى و ياسمين رئيس

بعد ذلك فى عام 2016 اجتمعا ياسمين رئيس وهادى الباجورى فى فيلم "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" والذى شكل علامة فارقة بمسيرتهما الفنية، ثم تعاونا من جديد فى فيلم "قمر 14" الذى يعرض حاليًا فى السينمات، ثم فيلم "جارة القمر".

هذا وتعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة كبيرة من النجاح خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع عرض مسلسل جودر التى تلعب فيه دور شهرزاد التى تحكى للملك حكايات جودر.