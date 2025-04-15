شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يلمحون بالخضوع للمطالب الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الحوثيين يلوحون بإعدة النظر في هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، نتيجة الضغوط العسكرية الأمريكية.

وأضاف هيغسيث، في مداخلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأمريكية، "ونحن نقوم بتفكيك قدرات الحوثيين. نسمع تلميحات عن أنهم يعيدون التفكير في ما يفعلونه".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الهجمات ضد الحوثيين هو إعادة فتح الممرات البحرية "نريد فقط فتح ممراتنا البحرية. هذا كل شيء"، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة لإيران.

وذكر أن إيران تنظر إلى ما يحدث للحوثيين وتدرك أنها لا تريد أن تكون جزءًا من ذلك، مؤكدا أنه "إذا لم يتمكنوا من حل القضية عبر المفاوضات، فإن الخيار العسكري قائم ضد إيران لضمان ألا تمتلك قنبلة نووية".

والسبت الماضي، استضافت سلطنة عمان أولى جولات المحادثات الإيرانية الأميركية بمسقط، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها كانت إيجابية للغاية وبناءة. ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات السبت المقبل في روما.

