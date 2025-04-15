شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها الآن...السعودية تحذر"5 مخالفات" جديدة تستوجب الترحيل الفوري للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة حازمة لتعزيز الأمن والنظام، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون أيًا من المخالفات الخمس الجديدة. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المستمرة للحفاظ على استقرارها وضبط أوضاع الإقامة والعمل وفقًا لأحدث الأنظمة.

ما هي المخالفات التي تستدعي الترحيل الفوري؟

حددت الجوازات السعودية خمس مخالفات رئيسية ستؤدي إلى ترحيل فوري للمقيمين دون سابق إنذار، مع تطبيق عقوبات مالية وسجن في بعض الحالات:

ممارسة مهنة غير مصرح بها أو العمل لدى كفيل آخر: يحظر القانون السعودي العمل لدى أكثر من كفيل أو ممارسة مهنة غير المدرجة في تصريح العمل.

ارتكاب مخالفات أمنية أو جنائية: أي تورط في أنشطة تهدد أمن المملكة يستوجب عقوبة السجن ثم الترحيل.

عدم تجديد الإقامة قبل انتهائها: التأخير في تجديد الوثائق قد يعرضك لغرامة تصل لـ50 ألف ريال ثم الترحيل.

إيواء أو تشغيل مخالفين: هذه المخالفة تعتبر من الأشد عقوبة وتصل غرامتها لـ100 ألف ريال مع السجن 6 أشهر.

العمل الحر بدون ترخيص: ممارسة أي نشاط تجاري شخصي بدون تصريح رسمي ممنوع تمامًا.

تفاصيل العقوبات وآليات التطبيق

وفقًا لخبراء الهجرة والقانون في السعودية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحديث أنظمة الإقامة والعمل لمواكبة رؤية 2030. وتشمل العقوبات:

نوع المخالفةالغرامة الماليةالعقوبة الإضافية

العمل لدى غير الكفيلحتى 50,000 ريالالترحيل الفوري

الإقامة المنتهية500 ريال/يومترحيل بعد السجن

إيواء مخالفين100,000 ريالسجن 6 أشهر + ترحيل

السعودية تحذر.. 5 مخالفات جديدة تستوجب الترحيل الفوري للمقيمين – تعرف عليها الآن

أسئلة شائعة حول الترحيل في السعودية

متى يتم ترحيل الأجانب من السعودية؟

يتم الترحيل الفوري عند ثبوت أي من المخالفات الخمس المذكورة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن أو العمل غير المشروع. وتختلف مدة الحظر من حالة لأخرى.

متى تنتهي بصمة الترحيل؟

في الحالات غير الجنائية، تنتهي بصمة الترحيل بعد 3-5 سنوات، أما في القضايا الأمنية فقد تمتد لفترات أطول أو تكون دائمة.

كيف أتجنب الترحيل؟

ينصح الخبراء بـ:

تجديد الإقامة قبل انتهائها بفترة كافية

العمل فقط لدى الكفيل المصرح به

عدم ممارسة أي نشاط غير مسجل رسميًا

الالتزام الكامل بأنظمة المملكة

خاتمة وتوصيات

تؤكد هذه الإجراءات الجديدة حرص الحكومة السعودية على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

ينصح جميع المقيمين بالاطلاع الدوري على الأنظمة عبر بوابة “أبشر” الرسمية، واستشارة مكاتب العمل عند أي استفسار لتجنب المشكلات القانونية. لمزيد من التفاصيل الرسمية، يمكن زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية أو الاتصال بالرقم الموحد 989.