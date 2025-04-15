شكرا لقرائتكم خبر عن قرب معقل الكاهن عبدالملك الحوثي ...قائد عسكري يخوض ببسالة المواجهات "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من ذي ناعم نقطة الانطلاق والمقاومة للمشروع الكهنوتي السلالي الحوثي الى الساحل الغربي والمخا في قيادة معارك التحرير الى حدود صعده وفي مواجهة مباشرة مع معاقل الارهاب الحوثية في محور الرزامات خاض ويخوض البطل والقائد البيضاني محمد صالح الغنيمي قائد محور الرزامات قائد لواء حرب 1 معارك الشرف والبطولة دفاعاً عن الجمهورية ضد اعدائها الطامعين والمتربصين بها منذ ان فتح ابناء البيضاء حصار السبعين عن العاصمة صنعاء واعادوا للجمهورية مجدها..

وقدر الله لهذا البطل البيضاني ان يتصدر المشهد من جديد في مواجهة المليشيا السلالية الحوثية الارهابية وهي النسخة المحدثة من العهد الامامي البائد وقاد هذا البطل الكثير من المعارك وانتصر فيها وقدم هو ورفاقة الابطال اروع صور الفداء والتضحية ولا زال يقدم القائد ابوجبر دروسا عظيمة في الشجاعة والاقدام هو وابطاله المغاوير في محور الرزامات وعلى مقربة من رأس الافعى الكاهن عبدالملك الحوثي.

هذا الدور العسكري والنضالي للقائد ابوجبر رافقه ايضاً دور سياسي واجتماعي بارز على مستوى محافظة البيضاء واكاد أجزم انه صار الاكثر قبولاً لدى ابناء البيضاء بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم السياسية وتوزيعاتهم القبلية وصار يحظى بمكانة كبيرة لدى نخبة البيضاء بشكل خاص ولدى جميع ابناء البيضاء بشكل عام وهذه المكانة تؤهله مستقبلاً لادوار سياسيه تتناسب ونضالات البيضاء الكبيرة.

تحية حب واعجاب واعتزاز وفخر للقائد محمد صالح الغنيمي ابو جبر..