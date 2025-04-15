شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب يمني ...سعودي يواجه عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان جنوب السعودية، اليوم الاثنين، القبض على مواطن لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.

وأكدت وكالة شؤون الافواج، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.