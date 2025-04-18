شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حو ثي يتباهى بهذا الامر في مواجهة دولة عظمى (لن تصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "العمياء بكل ما تعنيه الكلمة"، معتبرًا أن ذلك "منح أبطالنا في الجيش والأمن فرصاً هائلة للتفنن في استنزافها بشكل مذهل".

وادعى العزي أن "خبرة صنعاء مشهودة في خوض الحروب غير المتكافئة"، وأن الجماعة لديها "مهارة خلاّقة في تحويل تقييماتها اليومية إلى إبداعات وقدرات إضافية ما يجعلها الأكثر تفوقاً في إذلال الإمبراطوريات الظالمة".