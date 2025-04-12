شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح: مصير الكرة الأرضية سيحسم في هذه الدولة العربية (ليست السعودية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار محامي صالح محمد المسوري موجة من التساؤلات والاستغراب بتعليق نشره مؤخراً حول استضافة سلطنة عمان لمحادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ودعم إيران للميليشيات. ونقل المسوري عن "بعض أهل سلطنة عمان" قولهم بأن "مصير الكرة الأرضية سيحسم في مسقط عاصمة سلطنة عمان"، واصفاً هذا القول بـ "الجنون". وأشار المسوري إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم إيران للميليشيات. وأضاف أنه "ما فيش دولة قبلت تستضيف وفد نظام إيران. لأنه نظام مكروه منبوذ إرهابي." وتابع المسوري قائلاً: "فقالوا... ما فيش معانا غير عمان حبيبة إيران. فلا داعي تعملوا قصة كبيرة. فالعماني إيراني .. والإيراني عماني. والسلام."

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