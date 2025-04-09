شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الحوثيين يستسلم ويدعو أنصاره لهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الناشط إبراهيم عسقين من دعوة زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، لأنصاره بـ"استغشاء الثياب" وصم آذانهم لمواجهة الضربات الأمريكية التي قال عسقين إن الحوثي نفسه استدعاها.

ووصف عسقين دعوة الحوثي بأنها صادرة بـ"كل جهل وجُبن"، زاعمًا أن عبدالملك يدعو أنصاره إلى عدم خدمة العدو من خلال تجاهل الضربات الأمريكية.

وأضاف عسقين أن "الحقيقة يريد عزل الناس عن فشله وإخفاقه بالردع أو الدفاع أو الهجوم"، متسائلًا بسخرية: "أين ستختبئ يا جني؟!" في إشارة إلى ما يعتبره عجز الحوثيين عن مواجهة الضربات الأمريكية.