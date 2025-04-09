شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تطور خطير ...جماعة الحوثي تقصف هذه المنطقة في محافظة عمران بالصواريخ "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فشلت مليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ من صواريخها البدائية من جبال الحيرة بمديرية سفيان، حيث سقط الصاروخ بعد دقائق من إطلاقه في مديرية العشة شمال محافظة عمران.

وعثر مواطنون على بقايا الصاروخ في منطقة مفتوحة بقرية القراديع - عزلة المعراضة، وقاموا بتوثيق الحادثة بمقاطع فيديو وصور تظهر حطام الصاروخ في موقع سقوطه.