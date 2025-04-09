شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على الوقاية من السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت ترغب في الوقاية من السرطان، من المهم أن تحرص على تناول بعض الأطعمة التي تساعد على منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم. إليك مجموعة من الأطعمة التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحتك، وفقًا لموقع "Times of India":
اتباع نظام غذائي يحتوي على هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويسهم في تعزيز صحتك العامة
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