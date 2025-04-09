شكرا لقرائتكم خبر عن عقب غارات دقيقة في صعدة...الغموض يكتنف مصير"المهدي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يكتنف الغموض مصير القيادي العسكري البارز في مليشيا الحوثي، عبداللطيف المهدي، الملقب بـ"أبو نصر الشعف"، عقب استهدافه بغارة أمريكية في محافظة صعدة، معقل الجماعة.

وأفاد مصدر محلي بأن الغارة، التي وقعت يوم الأحد، استهدفت موقعًا في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، حيث كان المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة للحوثيين، متواجدًا لحظة الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الجماعة تفرض تكتمًا شديدًا على عدد القتلى والخسائر الناتجة عن الغارات الأمريكية، التي تصاعدت منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكانت وسائل إعلام حوثية قد ذكرت، يوم الأحد، أن ثلاث غارات أمريكية ضربت منطقة آل عمار، لكنها لم تقدم تفاصيل حول الأهداف أو الخسائر. وتعد محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين، وتتعرض لقصف جوي متكرر منذ منتصف مارس الماضي.



