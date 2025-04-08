شكرا لقرائتكم خبر عن هم من علموا إسماعيل العربية...الشيخ وسيم يوسف يثير الجدل: أصل العرب من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الشيخ وسيم يوسف جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بتصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن أصل العرب يعود إلى اليمن. وقال يوسف في منشور له على حسابه في منصة "إكس" إنه وبعد بحث طويل خلال شهر رمضان، توصل إلى أن اليمنيين هم أول من نطقوا بحرف الضاد، وأنهم منبع اللغة العربية. وأضاف أن العرب، بمن فيهم إسماعيل عليه السلام، تعلموا العربية من اليمنيين.

وأشار يوسف في منشوره إلى أن "أصل العرب هم من اليمن، وهم أول من نطقوا الضاد، ومنهم خرج أصل اللغة العربية، وهم من علموا إسماعيل عليه السلام العربية"، مؤكداً أن جميع العرب، ومن يملك نسباً عربياً صريحاً، يعود أصله إلى اليمن.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متنوعة بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن الشيخ يوسف قد قدم وجهة نظر مثيرة للجدل فيما يتعلق بتاريخ العرب وأصولهم.



