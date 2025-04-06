شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة لرونالدو ومدرب الهلال "تخطف الأنظار".. هذا ما حدث بينهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لتقى لاعب النصر، كريستيانو رونالدو مع المدير الفني للهلال،جورجي جيسوس، على هامش مباراة الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين (روشن). وأظهرت لقطة مصورة رونالدو وهو يعانق جيسوس خلال تواجدهما في ممر ملعب المملكة أرينا قبل إطلاق صافرة البداية، ثمّ تحدثا معاً. وتأتي مواجهة فريق "العالمي" مع فريق "الأزرق الهلالي" في الأسبوع الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين. وكان جورجي جيسوس قاد نادي الهلال لاحتلال المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/ 2024، برصيد 57 نقطة، فيما أحرز كريستيانو رونالدو 19 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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