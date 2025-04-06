شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي يوجه هذه الرسالة للأخوة في الشمال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي ياسر اليافعي: إلى الإخوة في الشمال: الضربات الأمريكية على الحوثيين ليست كافية وحدها لاستعادة صنعاء أو إسقاط المشروع الحوثي، ولا الترندات والهشتاقات التي تنتشر بعد كل غارة ستُعيدكم إلى دياركم.
الحوثي لا يسقط إلا بعمل متكامل على الأرض:
عسكريًا، عبر تحريك الجبهات.
واضاف: إعلاميًا، عبر فضح جرائمه داخليًا وخارجيًا واجتماعيًا، من خلال تحفيز الناس على مقاومته.
واختتم: المؤسف أنه لا توجد حتى الآن جهود حقيقية تواكب هذا الزخم الدولي. والأسوأ أن الحوثي قد يستثمر هذا التصعيد للتفاوض مع واشنطن وتل أبيب، مقابل وقف استهداف السفن، والحصول على اعتراف ضمني بسيطرته.
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