شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل "إحاطة سرية" بشأن هجمات أمريكا على الحوثيين...ضرب القيادة والسيطرة وهذا الدليل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استخدمت في غضون ثلاثة أسابيع فقط ذخائر بقيمة 200 مليون دولار في إطار هجماتها المستمرة على جماعة الحوثيين في اليمن. وأوضحت مصادر عسكرية أن التكاليف الإجمالية للحملة قد تتجاوز المليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، نظرًا لارتفاع النفقات التشغيلية واللوجستية، التي تشمل نشر حاملتي طائرات، طائرات قاذفة من طراز B-2، مقاتلات متطورة، وأنظمة دفاع جوي متقدمة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هذه التكاليف الباهظة قد تدفع البنتاغون إلى التقدم بطلب تمويل إضافي من الكونغرس لدعم استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

ضربات قد تستمر 6 أشهر.. لكن المدة غير مؤكدة

وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تستمر الضربات الجوية لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن أحد كبار المسؤولين في البنتاغون نفى أن يكون هذا الإطار الزمني قد نوقش رسميًا.

وأوضحت التقييمات السرية أن الحملة الجوية كانت أكثر كثافة مما كان متوقعًا، متجاوزة في شدتها ما أعلنته وزارة الدفاع في البداية. ورغم ذلك، أقر مسؤولون في البنتاغون بأن الضربات لم تحقق نجاحًا كاملاً في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقاذفات، حيث تمكن الحوثيون من تعزيز مواقعهم رغم القصف المتكرر.

نجاح جزئي: تعطيل القيادة الحوثية

في المقابل، أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن الحملة الجوية حققت نجاحًا جزئيًا، حيث أسفرت عن تعطيل قادة الحوثيين ومنعتهم من التواصل وتنظيم هجماتهم بفعالية. وأضاف المسؤول: "نحن على المسار الصحيح"، مشيرًا إلى أن هذه الضربات قد مهدت الطريق للمرحلة التالية من الحملة العسكرية.

الاستخبارات الأمريكية: قتل قادة حوثيين دون الكشف عن هوياتهم

من جانبها، صرّحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، بأن الضربات كانت فعالة في استهداف قادة بارزين في الجماعة، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. وأضافت أن الضغوط العسكرية الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها جزئيًا، حيث ساهمت الغارات في إعادة فتح بعض خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

استخدام أسلحة بعيدة المدى في الهجمات

أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم استخدام أسلحة بعيدة المدى في الهجمات، منها:

صواريخ "توماهوك" المجنحة التي تم إطلاقها من السفن الحربية الأمريكية.

قنابل AGM-154 الموجهة بنظام GPS، والتي يمكنها الانزلاق لمسافة تصل إلى 70 ميلاً بحريًا.

صواريخ كروز دقيقة التوجيه، القادرة على استهداف مواقع الحوثيين من مسافات بعيدة جدًا.

ترامب: "الألم الحقيقي لم يأتِ بعد"

وفي سياق التصعيد الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الضربات الجوية ستستمر حتى يتم "إنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة". وأضاف في تصريحاته: "الألم الحقيقي لم يأتِ بعد"، في تحذير مباشر للحوثيين من مزيد من الضربات القاسية إذا لم يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر.

"فضيحة سيغنال": تسريب معلومات حساسة عن الهجمات

في تطور آخر، تواجه الإدارة الأمريكية أزمة تتعلق بتسريب معلومات حساسة عن الغارات الجوية. فقد تم نشر تفاصيل سرية عن العمليات العسكرية على تطبيق مراسلة خاص بالدردشة الجماعية، بين مستشار الأمن القومي مايك والتز وبعض المسؤولين، مما أدى إلى تسريب معلومات للصحفيين. وسرعان ما أطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على الحادثة اسم "فضيحة سيغنال"، وسط دعوات لفتح تحقيق لمعرفة كيفية تسريب هذه المعلومات العسكرية الحساسة.

التصعيد مستمر.. لكن ماذا بعد؟

مع استمرار الضربات الأمريكية ضد الحوثيين، والتكاليف المالية المرتفعة التي تتحملها الولايات المتحدة، يبقى السؤال: هل ستتمكن واشنطن من تحقيق أهدافها العسكرية قبل أن يتسبب الصراع في استنزاف مواردها؟

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الحملة العسكرية وتأثيرها على الوضع الإقليمي والدولي.