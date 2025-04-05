شكرا لقرائتكم خبر عن بغارة أمريكية...أنباء عن مصرع القيادي الحوثي أبو محمد الحمْران وإصابة محافظ صعدة "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الباحثة اليمنية ندوى الدوسري، المتخصصة في الشؤون الأمنية والسياسية، أن غارة جوية أمريكية استهدفت اليوم القيادي البارز في جماعة الحوثي، أبو محمد الحمْران، أثناء تنقله بسيارته في محافظة صعدة (شمال اليمن)، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأوضحت الدوسري في حسابها على منصة "إكس“ أن الغارة أسفرت أيضًا عن إصابة محافظ صعدة محمد عوض جابر، الذي كان برفقته، بجروح خطيرة، وحالته الصحية حرجة. وتأتي هذه العملية في إطار الضربات التي تستهدف قيادات حوثية بارزة وسط تصاعد التوترات في المنطقة.