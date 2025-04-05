شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الحوثيين يستهدفون هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الحوثيين بيانا جاء فيه



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ وارتكابِ المجازرِ بشكلٍ يوميٍّ وبدعمٍ أمريكيٍّ وصمتٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ ودولي.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ "يافا".

وفي سياقٍ آخر، تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ بفضل الله من إسقاطِ طائرةٍ استطلاعيةٍ من نوعِ Giant Shark F360 تعملُ لصالحِ العدوِّ الأمريكيِّ الإسرائيلي، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، وذلك بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنع.

تهيبُ القواتُ المسلحةُ بكافةِ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا إلى سرعةِ التحركِ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولوقفِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ التي تُرتكبُ بحقِّه، فهذهِ الجرائمُ المروعةُ تُرتكبُ اليومَ في غزةَ وغداً قد تكونُ في مدنٍ وعواصمَ وبلدانٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى.

وإنَّ عواقبَ الصمتِ والتخاذلِ وعدمِ تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ ستكونُ وخيمةً على الجميع.

تجددُ القواتُ المسلحةُ التأكيدَ على أنَّها مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

