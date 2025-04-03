شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة مقتل جنود امريكيين باستهداف حو ثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول حوثيين تصميم مفبرك يدعي بمقتل 4 جنود أمريكيين في البحر الأحمر.

وبحسب ناشطون فان التصميم مفبرك، فالجنود الأمريكيين الأربعة لقوا حتفهم في ليتوانيا جراء غرق مدرعة كانوا على متنها في مستنقع بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وذلك أثناء تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في 25 مارس 2025.

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