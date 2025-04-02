شكرا لقرائتكم خبر عن "القات" يطيح بـ8 يمنيين واثيوبيين على يد الأمن السعودي في منطقة عسير.. بيان أمني هام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �سببت شجرة القات الشهيرة يمنياً، في الاطاحة بثمانية اشخاص يمنيين واثيوبيين على يد الأمن السعودي في منطقة عسير. حيث أعلنت السلطات الأمنية السعودية ، القبض على ثمانية أشخاص من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، خلال محاولتهم تهريب نبات القات إلى المملكة. وقال بيان أمني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير ألقت القبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القاتوأكد البيان أن الإجراءات النظامية الأولية اُستكملت بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتأكد السلطات السعودية بشكل دائم ان نبات القات من النباتات الممنوع حيازتها وتداولها والمرور بها عبر الحدود

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