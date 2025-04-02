شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 محافظات يمنية...غارات أمريكية ليلية تضرب معسكرات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الجيش الأمريكي بشن غارات جوية ليلية على معسكرات ومواقع لمليشيات الحوثي في 3 محافظات يمنية. وأكدت مصادر محلية وأمنية : " بإن غارتين أمريكيتين استهدفتا تجمعا لعناصر مليشيات الحوثي أمام مؤسسة للمياه شرقي مديرية المنصورة، في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة. وأضافت المصادر بأن عدة غارات أمريكية استهدفت منظومات رادارات واتصالات لمليشيات الحوثي في جزيرة كمران، شمالي المحافظة. ووضحت بأن غارات أمريكية أخرى ضربت معسكرا تدريبيا لمليشيات الحوثي في بلدة "مشرافة" التابعة لمديرية وصاب السافل وتقع في الجهة الغربية من محافظة ذمار. أما عن معقل الحوثيين، فبينت المصادر عن حدوث انفجارات عنيفة هزت مواقع لمليشيات الحوثي شرق مدينة صعدة وذلك بعد تعرضها لغارتين أمريكيتين نفذت بقنابل خارقة للتحصينات الجبلية. واستهدفت 3 غارات أخرى مخازن أسلحة استراتيجية للحوثيين في مديرية وشحة في محافظة حجة، وفقا للمصادر. وبلغ عدد الغارات الأمريكية نحو 15 غارة لمداخل ومخارج شبكة انفاق جوفية وأنظمة توجيه وأنظمة جوية، وغرفة عمليات متطورة خاصة بقيادات وخبراء الطيران والصواريخ وذلك في محافظة صعدة. ودمرت خمسة انفاق جوفية في معسكر جربان بصنعاء ضمن غارات تسعى لضرب مقدرات البنية التحتية العسكرية واللوجستية والعملياتية الاستراتيجية للحوثيين. وبدأت الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق على قادة الحوثيين وأنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة والتحكم ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة التابعة للمليشيات مما كبدها خسائر كبيرة. وأعلنت الولايات المتحدة بإن "العمليات ضد مليشيات الحوثي ستستمر حتى استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وتتمكن السفن من العبور بأمان". وأعلنت مليشيات الحوثي، فجر اليوم الأربعاء 2 أبريل عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" الراسية في البحر الأحمر. وصرح الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع بإنه تم استهداف "القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسِها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان". وأعلنت "فرانس برس" بأن الحوثيين أكدوا مقتل 3 أشخاص في غارات استهدفت محافظة الحديدة.

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