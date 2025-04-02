شكرا لقرائتكم خبر عن مع المسؤولين السعوديين والدوليين...الاعلان عن أهداف طارئة للقاءات"العليمي" في الرياض والان مع التفاصيل



وأوضحت المصادر أن الرئيس العليمي كان يعتزم السفر بعد فترة وجيزة من عودته إلى عدن، إلا أن الظروف الراهنة، وخاصةً الحاجة الماسة للتنسيق مع الشركاء الدوليين، دفعته إلى تأجيل سفره.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تصاعدت مؤخراً، فرضت ضرورة تكثيف المشاورات مع المجتمع الدولي.

وأضافت المصادر أن الرئيس العليمي كان من المقرر أن يستقبل عدداً من السفراء لتقديم أوراق اعتمادهم، إلا أن الظروف الأمنية المتوترة، الناتجة عن الغارات الأمريكية، دفعت السفراء إلى تأجيل زيارتهم إلى عدن.

وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استثمار التطورات الجارية لصالح الحكومة الشرعية، وتعزيز موقفها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأشارت إلى أن الرئيس العليمي سيجري خلال زيارته للرياض سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين والدوليين، لبحث آخر التطورات المتعلقة باليمن والمنطقة. عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والعمليات العسكرية الأخيرة.وأوضحت المصادر أن الرئيس العليمي كان يعتزم السفر بعد فترة وجيزة من عودته إلى عدن، إلا أن الظروف الراهنة، وخاصةً الحاجة الماسة للتنسيق مع الشركاء الدوليين، دفعته إلى تأجيل سفره.وأشارت المصادر إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تصاعدت مؤخراً، فرضت ضرورة تكثيف المشاورات مع المجتمع الدولي.وأضافت المصادر أن الرئيس العليمي كان من المقرر أن يستقبل عدداً من السفراء لتقديم أوراق اعتمادهم، إلا أن الظروف الأمنية المتوترة، الناتجة عن الغارات الأمريكية، دفعت السفراء إلى تأجيل زيارتهم إلى عدن.وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استثمار التطورات الجارية لصالح الحكومة الشرعية، وتعزيز موقفها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.وأشارت إلى أن الرئيس العليمي سيجري خلال زيارته للرياض سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين والدوليين، لبحث آخر التطورات المتعلقة باليمن والمنطقة.

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