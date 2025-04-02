شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن عدن يعلن القبض على مرتكب جريمة حي القاهرة خلال ساعات من وقوعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الجريمة البشعة التي وقعت يوم الثلاثاء في حي القاهرة بمديرية المنصورة، وراح ضحيتها امرأة وطفلة.



وأوضح اللواء الشعيبي في تصريح صحفي أن الجاني أقدم على قتل والدته وابنة شقيقه طعنًا باستخدام سلاح أبيض داخل منزلهما، فيما لا يزال طفل آخر من ذات العائلة يتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة بعد إصابته في الحادثة.



وأكد مدير أمن عدن أن الجريمة صدمت المجتمع المحلي لهول بشاعتها، مشددًا على أن الجاني لن يفلت من العقاب، وسيُقدَّم إلى العدالة لينال جزاءه الرادع، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية وأعراف المجتمع اليمني.



كما أثنى الشعيبي على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية، مثمنًا جهود مدير شرطة القاهرة وكافة أفراد القوة الأمنية الذين تمكّنوا من ضبط الجاني خلال وقت قياسي من ارتكاب الجريمة.



وأشار إلى أن شرطة عدن حققت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات الأمنية، من بينها ضبط مطلوبين خطرين وتفكيك خلايا إرهابية، وهو ما أسهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة.