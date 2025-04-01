شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق يمني حول تصريحات ترامب الاخيرة (صدمة للحو ثيين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب خالد سلمان حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي وصف فيها الضربات الأمريكية ضد الحوثيين بأنها "دمرت قدراتهم خلال أسبوعين"، وقتلت عدداً من قادتهم ليلاً ونهاراً، مؤكداً أن واشنطن تهدف إلى "إنهاء الحوثي بسرعة" دون إنزال بري في البداية.

ويرى سلمان أن هذه التصريحات تقطع الطريق على رهان الحوثي على الصبر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دخلت المواجهة بسقف زمني مفتوح، وربطت ملف الحوثي بإيران كمدخل لإضعاف الأخيرة وإجبارها على التنازل عن برنامجها النووي والصاروخي.

وأوضح سلمان أن إيران تخسر مراكز ثقلها الجيوسياسي، حيث تحولت من السيطرة على عواصم إلى مشاهدة تدمير وكلائها في اليمن "بالشوكة والسكين" دون جرأة على دعمهم، بعد تهديد ترامب بمحاسبة طهران على كل طلقة حوثية. واستند إلى تقارير القناة الإسرائيلية 12 التي أكدت تدمير معظم ترسانة الحوثي العسكرية، مشيرة إلى أن ما تبقى لهم لا يتجاوز بضع عشرات من الصواريخ.

وأضاف أن الحوثي يواجه معركة داخلية للحفاظ على تماسكه، عبر إخفاء خسائره في القادة والعتاد، واستحداث قوانين إرهابية لقمع أي حراك شعبي بالإعدامات الميدانية. ويرى سلمان أن سقوط الحوثي بات حتمياً ضمن أجندة إعادة ترتيب المنطقة، بشراكة سعودية خليجية ومقايضات مع روسيا والصين، لتجريد إيران من أذرعها ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

وختم سلمان بالتساؤل عن اليمن ما بعد الحوثي، متسائلاً عما إذا كان الفرقاء سيمتلكون النضج السياسي لتجنب صراعات جديدة حول طبيعة الحكم، أم أن تسوية دولية تُحضَّر لضمان انتقال سلس، رغم محاولات المبعوث الأممي لإطالة عمر الحوثي.