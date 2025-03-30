شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مقتل نحو 20 قياديًا حوثيًا في ضربة أمريكية استهدفت اجتماعًا بصعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قُتل نحو عشرين قياديًا من مليشيا الحوثي الإرهابية في ضربة نفذها الجيش الأمريكي على أحد مواقعها في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقلت وكالة 2 ديسمبر إن القيادات الحوثية كانت تعقد اجتماعًا سريًا في أحد الثكنات بمديرية ساقين عندما أغارت طائرة أمريكية على الموقع لحظة الاجتماع.
وأكد المصدر أن جميع من كانوا في الاجتماع قُتلوا في الضربة الأمريكية، لافتًا الى أن المليشيا ما زالت تتكتم على الخبر ولم تُفصح عن أي تفاصيل بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن مقتل نحو 20 قياديًا حوثيًا في ضربة أمريكية استهدفت اجتماعًا بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.