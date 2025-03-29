عاجل:الطيران يستعد لشن غارات في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - �دا الطيران بالتحليق باجواء عدة محافظات تابعة للحوثيين

وبحسب مصادر فان الطيران بدا يحلق باجواء مناطق الحوثيين. عدن - ياسمين التهامي - �دا الطيران بالتحليق باجواء عدة محافظات تابعة للحوثيينوبحسب مصادر فان الطيران بدا يحلق باجواء مناطق الحوثيين.

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