شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تصرح بشأن مغادرة هؤلاء صنعاء صوب عدن وتكشف امر صادم عن هذا البنك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن مغادرة معظم البنوك الدولية والوطنية صنعاء إلى عدن



وكشف الوزير الارياني في تصريح الليلة عن استمرار

بنك الرافدين في صنعاء بالعمل قائلاً:

‏في الوقت الذي غادرت فيه معظم البنوك الدولية والوطنية صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات ومخالفة الأنظمة الدولية، يظل بنك الرافدين في صنعاء يعمل بشكل طبيعي!



وتابع الوزير الارياني بالقول:

سؤال مشروع: ما الذي يمنح هذا البنك “الحصانة” للبقاء في منطقة تسيطر عليها جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب؟

مختتما تصريحه قائلاً:

الالتزام بالمعايير الدولية ليس خياراً، بل مسؤولية