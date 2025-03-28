عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء والطيران يحلق بكثافة "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران غارات على صنعاء قبل لحظات بحسب مصادر فان غارات عنيفة سمعت بصنعاء من اتجاه بيت بوس

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