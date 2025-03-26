شكرا لقرائتكم خبر عن هل هو انقلاب عسكري...الزبيدي يصدر قرارات عسكرية لأكثر من الف ضابط "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات بشأن التعيينات والترقيات في المناصب القيادية في القوات المسلحة الجنوبية، وفقا لإجراءات الهيكلة ونظام التعيينات والترقيات، فيما يلي نصها:

– القرار رقم (6) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء الرابع مشاة لعدد 156 ضابطا.

– القرار رقم (7) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء الخامس مشاة لعدد 156 ضابطا.



– القرار رقم (8) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء السادس مشاة لعدد 156 ضابطا.

– القرار رقم (9) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء السابع مشاة لعدد 160 ضابطا.

– القرار رقم (10) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء الرابع حزم لعدد 129 ضابطا.

– القرار رقم (11) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء السادس دعم وإسناد لعدد 157 ضابطا.

– القرار رقم (13) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد الترقيات للضباط في اللواء الأول حزم لعدد 141 ضابطا.

– القرار رقم (14) لعام 2025م، وقضت مادته الأولى باعتماد ترقيات خريجي كلية زايد للدفعة الثانية إلى رتبة ملازم ثاني لعدد 142 ضابطا.

وقضت المادة الثانية من القرارات بأن علة كافة الجهات المعنية العمل بها من تاريخ صدورها واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة.