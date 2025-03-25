شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي : في حال إستمرار الضربات الأمريكية بنفس القوة سيبحث الح وثيين عن هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي السعودي علي العريشي: ‏هذه هي الليلة العاشرة للضربات الامريكية على ميليشيات الحوثي في ‎#اليمن ومن الواضح أن الضربات الامريكية كانت مركزة ودقيقة ومؤثرة، حيث استهدفت البنى التحتية العسكرية للجماعة، وشملت الضربات مخازن السلاح ومستودعات الذخيرة ومراكز وورش تصنيع وتجميع الصواريخ والطيران المسير والتحصينات والمخابيء تحت الارضية، بالاضافة لاستهداف قادة كبار ومفصليون في الجماعة من بينهم قائد القوات البحرية ومسؤولون كبار في الحماية الشخصية لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

واضاف :وعلى الرغم من تكتم الحوثيين الشديد على خسائرهم للمحافظة على الحالة المعنوية للمقاتلين والمؤيدين، الا أن تأثير الضربات الامريكية يبدو واضحاً على الجماعة، وهو انعكاس طبيعي لحالة الضعف الميداني المتصاعد على الارض.

وتابع: لقد خسر الحوثيون في عشرة أيام مالم يخسروه في العشرين عاماً الماضية، ولا تزال الضربات الامريكية مستمرة، ومع ذلك لا يزالون يهاجمون القطع البحرية الامريكية ويطلقون الصواريخ محدودة التأثير باتجاه اسرائيل يومياً لأغراض دعائية من جهة، ولإرهاب الداخل الذي تحول بسبب ممارساتهم القمعية الى فوهة بركان قد تنفجر في وجوههم في أية لحظة اذا شعر الناس بضعف الميليشيات.

واختتم: واذا ما استمرت الضربات الامريكية بنفس القوة والتركيز والدقة، قد نرى الحوثيين خلال أسبوعين على الاكثر يبحثون عن مخارج سياسية ووساطات دولية.