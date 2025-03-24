شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية نوعية ضد الحوثيين واغتيال قيادي كبير "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الارهابية مصرعه، الاحد، بكمين لمسلحين قبليين في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي منتحل رتبة عميد المدعو، أحمد جابر الرزامي، لقي حتفه مع قيادي حوثي آخر وأصيب 4 آخرين من مرافقيهم إثر كمين نفذه مسلحون في منطقة الروض بمحافظة الجوف.