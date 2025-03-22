شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات مفاجئة تدل على تقدمك في السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ناك علامات معروفة تشير إلى تقدم الأشخاص في العمر، مثل ظهور التجاعيد وضعف العظام وقلة التركيز والتدهور المعرفي. إلا أن هناك تقريراً جديداً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشف عن 4 علامات مفاجئة وغير معروفة قد تدل على أنك تتقدم في السن. وهذه العلامات هي: اعوجاج الأسنان تقول الدكتورة ليلى جهانغيري، رئيسة قسم تركيبات الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، إن الأسنان «تتحرك وتنجرف» مع التقدم في السن، ويميل ذلك إلى الحدوث أكثر في الأسنان السفلية منها في الأسنان العلوية، حيث تصبح أكثر عرضه للاعوجاج مع التقدم في العمر، حتى وإن كانت مستقيمة تماماً في السابق. تغير الصوت يقول الدكتور تيد ماو، مدير مركز الصوت في المركز الطبي بجامعة تكساس، إنه مع تقدم البالغين في السن، غالباً ما تصبح أحبالهم الصوتية أرق وأقل مرونة، وقد لا تنغلق بإحكام. ونتيجةً لذلك، قد يصبح صوتك أضعف أو أكثر خشونة. وأضاف الدكتور ماو أن التقدم في السن يؤثر على أصوات الرجال والنساء بطرق مختلفة. فقد يجد بعض الرجال أنه مع تقدمهم في السن، ترتفع نبرة أصواتهم. وفي الوقت نفسه، فإن التغيرات الهرمونية لدى النساء الأكبر سناً قد تتسبب في انخفاض أصواتهن. لكن ماو نصح الأشخاص بزيارة طبيب أذن وأنف وحنجرة إذا أثرت تغيرات صوتهم على صحتهم، أو عانوا من تغيرات مفاجئة في الصوت، مثل بحة مفاجئة تستمر لعدة أسابيع. هناك علامات معروفة تشير إلى تقدم الأشخاص في العمر (رويترز) هناك علامات معروفة تشير إلى تقدم الأشخاص في العمر (رويترز) اختلاف طولك يصبح معظم الناس أقصر مع تقدمهم في السن، بدءاً من سن الأربعين تقريباً. لكن تُظهر الأبحاث أن الرجال والنساء يفقدون طولهم بشكل مختلف. فبحلول سن السبعين، يفقد الرجال 2.5 سم في المتوسط، بينما تفقد النساء نحو 5 سم. وهناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا أقصر مع تقدمنا ​​في السن، كما يقول أردشير هاشمي، رئيس قسم بمركز طب الشيخوخة في عيادة كليفلاند. وأشار هاشمي إلى أنه مع التقدم في السن، نفقد العظام والغضاريف في فقرات العمود الفقري، مما قد يجعلنا أقصر. وأضاف أن عضلات البطن وأسفل الظهر المحيطة بالعمود الفقري يمكن أن تضعف، مما يجعل من الصعب إبقاء العمود الفقري منتصباً. كما لفت إلى أن السبب في فقدان الطول قد يرجع إلى هشاشة العظام. ولفت إلى أن الأشخاص بإمكانهم إبطاء تطور هذه المشكلة إلى حد كبير من خلال الحفاظ على النشاط البدني وممارسة تمارين المقاومة التي تقوِّي عضلاتك الأساسية وتحفز نمو العظام، والحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في نظامك الغذائي. قلة نوبات الصداع النصفي لديك النساء أكثر عُرضة للإصابة بالصداع النصفي بمرتين إلى ثلاث مرات من الرجال، وتكون نوباتهنّ أكثر تكراراً وتدوم لفترة أطول. ولكن هناك بعض الأخبار السارّة: يمكن أن تقلّ نوبات الصداع النصفي بعد انقطاع الطمث. وقالت سنيها نور أوزودوغرو، طبيبة الأعصاب في كلية بنسلفانيا الطبية: «يفيد معظم النساء بتحسن نوبات الصداع النصفي لديهنّ مع التقدم في السن وانقطاع الطمث. فقد تقل وتيرة نوباتهنّ وشدتها، وقد لا يعانين منها تماماً بعد هذه المرحلة». وأضافت: «قد تتحسن الأعراض أيضاً مع التقدم في السن، إذ إن النساء قد تصاب بالصداع النصفي دون أعراض مصاحبة مثل الصداع أو الغثيان

كانت هذه تفاصيل خبر 4 علامات مفاجئة تدل على تقدمك في السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.