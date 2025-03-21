شكرا لقرائتكم خبر عن لواء في الجيش المصري يفاجئ الجميع ويكشف سر استئناف نتنياهو الحرب على غزة "خطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب أحمد الشاذلي، سر استئناف نتنياهو الحرب على غزة.

تهديد سموتريتش بالاستقالة

وبحسب العربية، قال الشاذلي إن ما يحدث حاليا يرجع إلى المشاكل والضغوط الداخلية المحيطة بنتنياهو وحكومته المهلهلة بعد خروج وزير الأمن الداخلي بن غفير، فضلا عن تهديد وزير المالية سموتريتش بالاستقالة في حالة عدم العودة للحرب، ما قد يتسبب في سقوط حكومة الائتلاف ويمهد لانتخابات مبكرة.

محاكمته

وأضاف بأن هذا يمثل كابوسا لنتنياهو حيث سيفقد كل شيء ويدفع بمحاكمته على الفساد والرشاوي، بجانب الخنق المجتمعي الداخلي تجاهه لفشله في استعادة الأسرى الإسرائيليين وقراره الأخير بإقالة رئيس الشاباك.

العودة إلى القتال

وتابع الخبير المصري قائلا: لهذا كله لم يجد نتنياهو طريقا غير الهروب للأمام بالعودة إلى القتال وتغيير الأوضاع المحيطة به وتقليل الضغوط وهو ما ظهر من خلال عودة بن غفير للحكومة وما يحمله ذلك من تقوية لموقف نتنياهو وحكومة الائتلاف، مشيرا إلى أن نتنياهو سبق كل ذلك بتعيين رئيس أركان جديد موال له ليقوم بتنفيذ رؤيته من دون نقاش أو تعديلات، وهو ما ظهر من خلال الإعلان عن بداية عملية برية جديدة في غزة، ولكنها محدودة للسيطرة على محور نتساريم الذي يقسم غزة للسيطرة على التحركات شمالا وجنوبا.