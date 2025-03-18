شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الأخوين تعلق على استهداف مصنعها بغارة امريكية الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض مصنع شركة الأخوين لتشكيل الحديد والبلاستيك المحدودة في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة لقصف جوي أمريكي مساء أمس، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.



وفي بيان رسمي، نفت إدارة الشركة أي صلة لها بجماعة الحوثيين أو بأي جهات سياسية أو عسكرية، مؤكدة أن المصنع منشأة تجارية وصناعية بحتة، تعمل في إنتاج الحديد والبلاستيك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل للمواطنين، وليس له أي استخدامات عسكرية.



وأوضحت الإدارة أن المصنع مملوك بالكامل للمستثمر عادل عبدالباقي صادق الحبشي، ويعمل وفق إجراءات قانونية معتمدة، مشددة على أن استهداف المنشآت الصناعية يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المحلي وحياة العاملين في هذه المؤسسات.



كما دعت شركة الأخوين وسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، محذرة من تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأعمال والمصانع الوطنية.



وفي ختام البيان، عبرت الشركة عن شكرها لكل من ساندها ووقف إلى جانبها في هذا الظرف، مؤكدة أن بيئة الاستثمار بحاجة إلى الاستقرار والبعد عن استهداف المشاريع الاقتصادية التي تخدم المجتمع.

صادر عن: شركة الأخوين لتشكيل الحديد والبلاستيك المحدودة

التاريخ: 17 مارس

