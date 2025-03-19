شكرا لقرائتكم خبر عن اخذ منها ٦ الف دولار وجعلها ترسل له صور مخلة وفاضحة.. تفاصيل صادمة لشابة تعرضت لابتزاز من شخصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الخبير التقني رامز المقطري:سته الف دولار وذهب تم بيعة هذا ما تم آخذة من الضحية بعدما تم اختراق سنابها غير الطلبات المخلة الذي طلب منها ورضخت بسبب من قام بمساعدتها !

المبالغ وبقية الأشياء تمت بوساطة بمن لجئت له لينقذها من المبتز ..

الف مرة قلنا وعدنا ونكرر الكلام شخص بيساعد بجريمة ابتزاز بيطلب فلوس حتى لو من الدولة نفسها فهو المبتز هو بعينه شخص بيطلب من الضحيه مسايرة المبتز بأشياء مخلة فهو المبتز بحد ذاته

واضاف:

خلو بالكم من خواتكم وبناتكم واعطوهم الثقه البنت اوقات كثيرة ما تغلط لكن خوفها منكم يخليها بالفعل تغلط وتغلط غلطات كبيرة تكسر ضهوركم

توقفنا عن مواضيع الابتزاز وما نتدخل الا بحالة تهكير عبر ولي الأمر كمان مختار عبدالعزيز انسحب انسحاب تام وعطل حسابه فهمي الباحث لا يتدخل بتاتاً الا اذا استعصى الأمر بحذف حساب نشر صور لأي عرض لكن اشوف كسرة الان بوجوة بعض الآباء والإخوان وندم لأنهم ما قدرو كيف يصنعو جسر محبة بينهم وبين بناتهم وخواتهم.

واختتم:

نبهوا ارحامكم انكم انتم السند الأول بعد الله لهم وان حصل لاقدر الله شي لا يلجؤون لمخلوق غيركم وانتم ستكونو السند والجبل والظهر الرحيم فيهم ماحد بيخاف على عرضك وشرفك مثلك نبهوهم لا يلجئون لاحد اياً كان غيركم انتم فقط حتى ان غلطو انتم ستكونو الارحم فيهم اعراضكم امانة في رقابكم هذا كل الذي اقدر اقولة الان للجميع بدون واستثناء .

للحديث بقية عن موضوع السته الالف الدولار والذهب وبقية التفاصيل .



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