شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المرأة الساحلية في مديرية سيحوت مستمرة في مشاريع الخير الرمضانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/لميس الأصبحي

تواصل جمعية المرأة الساحلية في مديرية سيحوت، محافظة المهرة، تنفيذ مشاريعها الرمضانية الخيرية تحت رعاية الأستاذ محمد علي ياسر، رئيس المجلس المحلي بالمحافظة، وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية سيحوت.

وبدعم من فاعلي الخير عبر الشيخ بومداوي، تسعى الجمعية إلى استهداف الأسرة الفقيرة والأشد حاجة من خلال توزيع وجبات إفطار غذائية متنوعة، تمور، مياه تحلية، لحوم وفواكه بشكل مستمر يومياً. كما تشمل المشاريع كسوة الأيتام، وذلك لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية خلال هذا الشهر الفضيل.

وانطلقت هذه المشاريع المباركة منذ بداية شهر رمضان، وكانت جمعية المرأة الساحلية سباقة في تنفيذها منذ شهر شعبان، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية للمحتاجين والأسر الفقيرة.

وفي هذا السياق، تقدمت الأستاذة اوسان باعباد، رئيسة الجمعية، بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الخيري سعيًا للأجر والثواب، وتعزيزًا لروح التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم. كما أشادت بتعاون السلطة المحلية ودعمها المستمر في تسهيل تنفيذ هذه المشاريع.

تستهدف مشاريع الخير الرمضانية التي تنفذها الجمعية، مساعدة الفئات المحتاجة في أيام رمضان المباركة، وتحقيق فرصة حقيقية للخير والعطاء.

ومن المشاريع التي تقدمها الجمعية، أكثر من 11 مشروعًا تشمل:

- مشروع تطهير المساجد وتقديم مصاحف المساجد

- مشروع توزيع مياه التحلية على المنازل

- مشروع توزيع مياه معدنية للمرضى

- مشروع تعبئة أكثر من 150 أسطوانة غاز

- مشروع توزيع اللحوم والدواجن

- مشروع توزيع الخضروات والفواكه

- مشروع توزيع الثلج اليومي

- *مشروع توزيع كماليات التغذية (أجبان، بيض، وغيرها)

- مشروع توزيع التمور

- مشروع كسوة الأيتام

- مشروع كسوة الأرامل

- مشروع كسوة المطلقات

- مشروع حلويات العيد

- تقديم مبلغ رمزي للمسحراتي

وأخيراً، تتوجه جمعية المرأة الساحلية بكل الشكر والتقدير للمتطوعين والمساهمين في هذا العمل الخيري، ولـ رجال الخير الذين يواصلون دعمهم لهذه المشاريع المباركة. كما توجه شكرها العميق لـ الشيخ بومداوي على دعمه السخي والمستمر لهذه المبادرات الإنسانية.

نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل هذه المشاريع في ميزان حسناتهم.