شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون أمني بين شرطة صنعاء وشبوة يوقع قاتل في القبض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي عملية تعاون أمني الأول من نوعه، القت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة القبض على متهم بجريمة القتل في صنعاء. ووفقًا لما ذكره المحامي وضاح قطيش، فإن التنسيق كان بين شرطة العاصمة صنعاء أمن منطقة السبعين مع أمن محافظة شبوة شرطة عتق بقيادة الفندم بدر النسي، الذي كان له دور وتفاعل كبير في ضبط القاتل. وأشار قطيش في منشور على صفحته بالفيسبوك إلى أن القبض على القاتل وليد محمد صالح المطري تم بعد طلب من والدة المجني عليه، وذلك في إطار الجهود الأمنية لتحقيق العدالة وحماية أرواح الأبرياء.

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