شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إقلاع أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من القصف الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت جماعة الحوثي، الجمعة، استئناف حركة الطيران من مطار صنعاء الدولي بعد توقفه لساعات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار عصر الخميس.

وقال يحيى السياني، الذي يشغل منصب نائب وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في تصريحات لقناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "الرحلات الجوية في مطار صنعاء عادت إلى وضعها الطبيعي حسب الجدول الزمني المحدد، بعد إزالة آثار الغارات".

وأضاف السياني، في التصريح الذي تابعه "المشهد اليمني"، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت اليوم الجمعة بعد توقف مؤقت سببه القصف الإسرائيلي.

وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، استهدفت خلالها برج المراقبة ومرافق رئيسية أخرى، بالإضافة إلى أكثر من عشر غارات أخرى طالت موانئ الحديدة ومحطة الكهرباء الرئيسية في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

الغارات الإسرائيلية جاءت وسط تصعيد عسكري بين تل أبيب والحوثيين، الذين أعلنوا في وقت سابق تبني هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية، ضمن ما وصفوه