شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي بعدن يهدد المخالفين.. التزام أو عقوبات صارمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي بعدن يه أصدر بنك عدن المركزي تعميماً هاماً دعا فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة إلى الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2025. وأكد البنك ضرورة تقديم طلبات التجديد إلكترونياً عبر منصة التراخيص التابعة له، خلال شهري يناير وفبراير من العام المقبل. إجراءات صارمة بحق المخالفين أوضح البنك في تعميمه أن الجهات التي تتأخر عن تقديم طلبات التجديد في الموعد المحدد ستواجه إجراءات صارمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز تنظيم سوق الصرافة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في خلق بيئة مالية مستقرة ومنظمة

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