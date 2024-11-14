بحجة عدم نقل مقرها إلى عدن.. الحكومة تقر إيقاف عمل نقابة الصحفيين اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم -

وجهت الحكومة الشرعية عبر مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن، اليوم الخميس، إيقاف عمل نقابة الصحفيين اليمنيين بحُجّة عدم الاستجابة لطلب نقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في مذكرة بعثها مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن إلى نقابة الصحفيين حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها.

وحسب التعميم، فقد خاطب مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن النقابة بأنه تم "ايقاف الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة، والتي لم تقم بتصحيح وضعها القانوني منذ إلان عدن عاصمة البلاد، ولم تستجب لدعوات نقل مقراتها الرئيسية".

وحسب الوثيقة، "فإن هذه الاتحادات لم تلتزم بإجراء الدورة الانتخابية وفقا لنصوص القانون وبإشراف الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وتمارس نشاطها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة". في إشارة إلى النقابة بأنها لم تقم بإجراء انتخابات منذ إعلان عدن عاصمة مؤقتة.

ونص التعميم على أيقاف أي أنشطة لنقابة النصحفيين في عدن حتى يتم ترتيب وضعها القانوني.

يأتي هذا في ظل سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بالسطو على مقر النقابة في عدن، ونهبها وتبديل اسمها إلى نقابة الصحفيين الجنوبيين، وسط عجز الحكومة عن حماية مقر النقابة بعدن.

ولم تعلق نقابة الصحفيين على هذا القرار حتى كتابة هذا الخبر.